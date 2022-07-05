Андрей Бочаров: за три года в Волгограде отремонтируют 150 дворов

Губернатор Волгоградской области во вторник, 5 июля, сообщил о намерении властей отремонтировать в региональной столице 150 дворов в ближайшие три года. Как сообщает ИА "Высота 102" информация об этом прозвучала в ходе выездного совещания главы региона на проспекте Жукова. Кроме того, глава региона обсудил с чиновниками вопрос включения внутриквартальных проездов и объектов благоустройства в 10-летний план развития города.

Во время поездки в Дзержинский район Андрей Бочаров высоко оценил преображение бульварной зоны проспекта Жукова. Помимо удобных прогулочных дорожек на проспекте Жукова смонтировали линии освещения, видеонаблюдения, поливочный водопровод, установили парковую мебель, арт-объекты, шахматные столы, высадили деревья, кустарники и цветники, обновили проезды.

– Мы хорошо помним, какой эта территория была раньше. Мы уже реализовали первый-второй этап благоустройства и договорились с ветеранским сообществом, что к 126-летию Маршала Жукова, Маршала Победы, мы завершим полномасштабный проект и все шесть гектаров будут приведены в надлежащее состояние. Получится совершенно новое пространство, которого так не хватает в самом густонаселенном Дзержинском районе, — отметил Андрей Бочаров. — Уверен, что в течение плановых сроков все мероприятия будут выполнены в соответствии с графиком и надлежащим качеством. И жители Волгограда получат благоустроенный парк, о котором могли только мечтать.

Сегодня, по словам губернатора, в Волгограде приступают к выполнению новой задачи.

– Сегодня мы приступили к серьезным работам по реализации нового этапа благоустройства дворовых территорий, — подчеркнул глава региона, напомнив, что в в 2016-2021годах только в Волгограде привели в порядок 191 двор, в которых проживает около 80 тыс. человек. — Задача нового этапа: в течение 2022-24 годов провести работы в 150 дворах, а это 300 домов, где проживает порядка 100 тысяч человек.

Уже в 2022 году реконструкцию и ремонт выполнят в 44 дворах, где расположено 109 домов и проживают более 30 тысяч человек.

– По завершению трехлетней программы в Волгограде будет приведено в порядок еще 150 дворов, где проживает порядка 100 тысяч человек. И тогда в целом с 2016-го по 2024 год получится огромный объем работы. Качество жизни улучшится для порядка 200 тысяч человек, — подытожил Бочаров.

Проекты благоустройства будут отражены в 10-летнем плане развития Волгограда, в разработке которого принимает участие общественность, молодежь.