Общество

В Волгоградской области на случай ЧС и военных конфликтов создают гражданскую оборону

Общество 04.07.2022 16:51
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04.07.2022 16:51


Силы гражданской обороны создаются в Волгоградской области. Соответствующее постановление, как сообщает ИА «Высота 102», подписал губернатор региона.
В документе отмечается, что в состав сил гражданской обороны входят подразделения противопожарной службы Волгоградской области, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования.
- Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, - говорится в опубликованном сегодня, 4 июля, постановлении.
Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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