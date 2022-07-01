



В поселке Елань в Волгоградской области пропал 80-летний местный житель Николай Миндрин. Как сообщили информагентству в поисковом отряде «СПАС34», Николай Степанович вышел из дома 28 июня и больше его никто не видел. По словам поисковиков, осложняет ситуацию тот факт, что пенсионер имеет серьезные проблемы с памятью.

– У пожилого мужчины деменция, поэтому найти его нужно как можно скорее, – уточняют в поисковом отряде.

В день пропажи на мужчине были черные штаны, такого же цвета шлепки, серо-голубая футболка и кепка.

Всех, кто видел этого мужчину, просят срочно сообщать о его местонахождении по номеру 112 или звонить волонтерам на телефон 89047508078.