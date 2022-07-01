Под Волгоградом 14-летняя девочка впала в кому из-за алкоголя

В Урюпинском районе Волгоградской области 14-летняя девочка впала в кому. Как стало известно ИА «Высота 102», подросток отравился алкоголем.
— 30 июня в 23.15 в Урюпинскую ЦРБ поступила несовершеннолетняя с диагнозом «кома неясного генеза», не контактна, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Известно, что несовершеннолетнюю пациентку поместили в противошоковое отделение. Сейчас состояние подростка стабилизировалось — ближе к удовлетворительному.
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