С 12 июля в Волгоградской области ожидаются отключения ТВ и радио

Общество 30.06.2022 22:09
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30.06.2022 22:09
В Волгоградской области с 12 по 20 июля пройдет плановая профилактика телерадиопередающего оборудования. Как сообщили в областном комитете информационных технологий, в этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций.
Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий.
Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, профилактика проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
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