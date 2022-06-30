«Концессии водоснабжения»: профессиональный подход и никакой магии





Сегодня в рамках производственной практики студенты второго и третьего курсов кафедры водоснабжения и водоотведения Института архитектуры и строительства волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) побывали на очистных сооружениях, расположенных на острове Голодном.

Экскурсию, в ходе которой студенты узнали о принципах работы очистных сооружений, провел ведущий технолог цеха по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений ООО «Концессии водоснабжения» Сергей Соколов.





Ребята проследили все этапы очистки канализационных стоков, включая процессы ее механической, биологической и ультрафиолетовой очистки, побывали на первичном, вторичном отстойниках и аэротэнках, своими глазами увидели, как обеззараживают воду перед ее выпуском в Волгу.

— Сегодняшняя экскурсия была очень интересной, познавательной и, честно говоря, даже впечатляющей, — поделился своим мнением Чернушкин Максим. — Я узнал, что канализационные стоки из шести районов города – Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского, Ворошиловского и Советского – скапливаются именно здесь, на острове Голодном. И то, что с ними происходит потом, в результате комплексной очистки – это, конечно, впечатляет. Была грязь, а в итоге – чистая вода. В данной ситуации хочется даже употребить такие слова как трансформация, магия. Но теперь я знаю, что этим занимаются не волшебники, а обычные люди, по-настоящему профессионалы своего дела.

В целях популяризации профессий и специальностей, востребованных в сфере ЖКХ «Концессии водоснабжения» регулярно проводят экскурсии для студентов на своих производственных объектах, в том числе и на очистных сооружениях. На предприятии уверены, что новые знания, полученные ребятами сегодня непосредственно от специалистов по водоподготовке и водоотведению, положительно повлияют не только на экологическое просвещения учащихся, но и на их выбор будущей профессии.