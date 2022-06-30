«Концессии водоснабжения»: профессиональный подход и никакой магии

Общество 30.06.2022 12:55
0
30.06.2022 12:55
Сегодня в рамках производственной практики студенты второго и третьего курсов кафедры водоснабжения и водоотведения Института архитектуры и строительства волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) побывали на очистных сооружениях, расположенных на острове Голодном.
Экскурсию, в ходе которой студенты узнали о принципах работы очистных сооружений, провел ведущий технолог цеха по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений ООО «Концессии водоснабжения» Сергей Соколов.
Ребята проследили все этапы очистки канализационных стоков, включая процессы ее механической, биологической и ультрафиолетовой очистки, побывали на первичном, вторичном отстойниках и аэротэнках, своими глазами увидели, как обеззараживают воду перед ее выпуском в Волгу.
— Сегодняшняя экскурсия была очень интересной, познавательной и, честно говоря, даже впечатляющей, — поделился своим мнением Чернушкин Максим.— Я узнал, что канализационные стоки из шести районов города – Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского, Ворошиловского и Советского – скапливаются именно здесь, на острове Голодном. И то, что с ними происходит потом, в результате комплексной очистки – это, конечно, впечатляет. Была грязь, а в итоге – чистая вода. В данной ситуации хочется даже употребить такие слова как трансформация, магия. Но теперь я знаю, что этим занимаются не волшебники, а обычные люди, по-настоящему профессионалы своего дела.
В целях популяризации профессий и специальностей, востребованных в сфере ЖКХ «Концессии водоснабжения» регулярно проводят экскурсии для студентов на своих производственных объектах, в том числе и на очистных сооружениях. На предприятии уверены, что новые знания, полученные ребятами сегодня непосредственно от специалистов по водоподготовке и водоотведению, положительно повлияют не только на экологическое просвещения учащихся, но и на их выбор будущей профессии.
Семьям десяти погибших в ДНР военнослужащих в Волгограде вручили ордена Мужества30.06.2022 12:26
Общество 30.06.2022 12:26
Мусульманин пожаловался на Subway в Волгограде из-за свинины в сэндвиче30.06.2022 12:25
Общество 30.06.2022 12:25
Группа «Сплин» выступит на ParkSeason Fest в Волгограде30.06.2022 11:24
Общество 30.06.2022 11:24
В Волгоградской области создадут Совет молодежи и студентов29.06.2022 20:20
Общество 29.06.2022 20:20
«Провели разбирательство»: облкомдортранс ответил на страхи волгоградских дачников29.06.2022 19:33
Общество 29.06.2022 19:33
Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде станет ежегодным29.06.2022 18:30
Общество 29.06.2022 18:30
Предприниматели пожаловались прокурору Костенко на судебных приставов29.06.2022 17:16
Общество 29.06.2022 17:16
«Он был нам как отец»: в Волгограде простились с легендой бокса Александром Черноивановым29.06.2022 17:05
Общество 29.06.2022 17:05
Учителя, а не слуги: Госдума исключила из закона об образовании оскорблявшую педагогов формулировку29.06.2022 16:00
Общество 29.06.2022 16:00
Волгоградцам разрешат разводить кур и кроликов на садовых участках29.06.2022 15:07
Общество 29.06.2022 15:07
Волгоградка накопила в Москве 137 неоплаченных штрафов29.06.2022 13:45
Общество 29.06.2022 13:45
В Волгограде устранили коммунальную аварию на проспекте Жукова29.06.2022 13:16
Общество 29.06.2022 13:16
Пропавшую в мае женщину нашли на полях в Волгоградской области29.06.2022 13:12
Общество 29.06.2022 13:12
Восемь жителей Волгоградской области готовятся отметить 100-летие29.06.2022 12:59
Общество 29.06.2022 12:59
ВТЗ участвует в приемной кампании в рамках федерального проекта «Профессионалитет»29.06.2022 12:59
Общество 29.06.2022 12:59