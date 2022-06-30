Общество

Группа «Сплин» выступит на ParkSeason Fest в Волгограде

Общество 30.06.2022 11:24
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30.06.2022 11:24


Организаторы фестиваля ParkSeason и группа «Сплин» по итогам переговоров все-таки договорились о выступлении коллектива в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, фронтмен группы Александр Васильев со своей командой музыкантов станут одними из хедлайнеров концерта. 

Раннее планировалось, что группа «Сплин» перенесет свой концерт на 2023 год, но организаторам и менеджменту группы удалось найти компромисс, чтобы порадовать волгоградцев уже через два с половиной месяца. 

- Дополнительное соглашение к договору о выступлении уже подписано, в официальных соцсетях и на сайте группы официальная информация, подтверждающая проведение концерта, будет опубликована уже сегодня, - рассказали организаторы. – Помимо группы «Сплин» 17 сентября 2022 года на «Волгоград Арене» выступят группа КИНО, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Григорий Лепс, группа Bad Balance, группа «Кирпичи» и молодая волгоградская группа «В чём дело?». 

Напомним, ранее организаторы фестиваля перенесли мероприятие с 2 июля на 17 сентября. Билеты, приобретенные до 7 июня 2022 года включительно, сдавать не придется, так как они действуют для прохода на оба фестиваля.

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