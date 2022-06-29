Волгоградка накопила в Москве 137 неоплаченных штрафов

Общество 29.06.2022 13:45
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29.06.2022 13:45
Приставы взыскали 137 неоплаченных штрафов ГИБДД с жительницы Волгоградской области, которые она накопила в Москве. Как сообщили в УФССП России по региону, исполнительное производство в отношении автомобилистки находилось в Среднеахтубинском районном отделении судебных приставов.
Сумма неоплаченных штрафов составила 115,3 тысячи рублей.
Приставы направили в суд постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом в виде права управления транспортным средством. После этого женщина погасила всю задолженность, а также оплатила исполнительский сбор в размере 137 тысяч рублей.
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