Восемь жителей Волгоградской области готовятся отметить 100-летие

В Волгоградской области восемь человек готовятся перешагнуть 100-летиний рубеж. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

– В июле восьми жителям региона исполняется 100 лет, – сообщили в волгоградском ПФР информационному агентству. – На сегодняшний день из восьми юбиляров только один долгожитель проживает в Ворошиловском районе Волгограда Остальные 100-летние юбиляры - жители города Волжского, Урюпинского, Светлоярского, Палласовского, Михайловского, Камышинского и Калачевского районов Волгоградской области.

В мае Росстат опубликовал новые данные о предварительной численности населения по итогам всероссийской переписи 2020 года. Согласно им, население Волгоградской области составило 2 миллиона 501 тысячу человек. Численность населения городов региона составила 1 миллион 936 тысяч человек, в селах проживают 565 тысяч человек.