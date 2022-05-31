В Волгоградской области проживают 1 млн 936 тысяч горожан и 565 тысяч сельчан

В Росстате опубликовали новые данные о предварительной численности населения по итогам всероссийской переписи 2020 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обнародованные сегодня, 31 мая сведения, так, население Волгоградской области составило 2 миллиона 501 тысячу человек. Это на 4,2% меньше, чем насчитывалось по итогам переписи 2010 года. Тогда население Волгоградской области составляло 2 миллиона 609 тысяч человек. Сокращение составило 108 тысяч.

Согласно данным переписи 2020 года, численность населения городов региона составила 1 миллион 936 тысяч человек. В селах проживают 565 тысяч человек. За период с 2010 года городских жителей стало больше – с 76% от общей численности населения до 77,4%, а сельских, соответственно, меньше – с 24% от общего количества проживающих в области до 22,6%.

Среди регионов ЮФО больше всего выросла численность населения в Севастополе – прирост составил почти 40% (!). Самые высокие темпы сокращения населения наблюдаются в Калмыкии – 7,6% от численности жителей в 2010 году.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат сообщало, что Волгоград по итогам всероссийской переписи подтвердил статус города-миллионника.