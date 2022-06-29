Пропавшую в мае женщину нашли на полях в Волгоградской области





В Калачевском районе Волгоградской области завершились поиски пропавшей еще в мае Елены Рудченко. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры поискового отряда, все это время женщина провела на полях.

– Елену Рудченко благополучно нашли, с ней все хорошо, – рассказали информагентству в местном отделении «Лиза Алерт». –На данный момент с ней удалось связаться. Выяснилось, что жительница Волгоградской области попросту забыла телефон дома, в связи с чем не могла поддерживать связь с близкими.

Напомним, жительница села Мариновка, расположенного в Калачевском районе, считалась пропавшей без вести с 22 мая.