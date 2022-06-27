Общество

В Волгограде умер Заслуженный тренер России по боксу Александр Черноиванов

Общество 27.06.2022 13:30
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27.06.2022 13:30


Сегодня, 27 июня, в Волгограде на 71-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией скончался Заслуженный тренер России по боксу Александр Черноиванов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» родственники прославленного тренера.

– Александр Иванович до конца своей жизни был связан со спортом, –  рассказал информагентству зять волгоградца Ярослав Иванюк. – На все тренировки, выезды и любые другие мероприятия, несмотря на боль, он ездил. В его послужном списке десятки воспитанников, которые брали первые места в международных и олимпийских соревнованиях. 

Выразили свои глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Черноиванова представители федерации бокса России.

– Александр Сергеевич был не просто тренером, но и другом, наставником для сборной страны, – вспоминает двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. – К нему всегда можно было обратиться за помощью, советом, и он помогал каждому из нас. Александр Сергеевич был прекрасным, талантливым человеком с огромным опытом. Это невероятная утрата для боксёрского сообщества

– Об Александре Сергеевиче у меня остались только добрые воспоминания, – добавляет двукратный чемпион мира по боксу Евгений Макаренко. – Настоящий наставник, тренер с большой буквы. Черноиванов воспитал не одно поколение боксёров, как у себя в регионе, так и в сборной страны. Он внёс большой вклад в развитие нашего вида спорта и в Советском Союзе, и в России. Всегда был доброжелательным, всегда готов был подсказать, дать совет. При этом Александр Сергеевич был человеком с широкой душой, сильным характером, а для меня – старшим товарищем. У нас всегда были самые тёплые отношения, постоянно с ним созванивались, знал его родных. Скорбим и переживаем вместе с ними.

По информации информагентства, прощание с заслуженным тренером состоится 29 июня в 10.10 по адресу Землячки, 74 у похоронного дома «Память» в зале №2. Захоронение пройдет на Демитриевском кладбище в 11.30.

Фото: федерация бокса России

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