В городе Камышине крупный град повредил постройки и побил урожай





Крупный град обрушился на город Камышин в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу «Подсмотрено.Камышин» в социальной сети, пострадал и урожай местных жителей.

– Град был размером с перепелиное яйцо. Многим он подпортил кровли и урожай, – рассказали жители Камышина. – Так, погодное явление особенно буйствовало в СНТ «Мелиоратор».

В пресс-службе администрации Камышина в свою очередь пояснили, что после града крупных разрушений в городе не зафиксировано.

– Постройкам на территории города Камышин после осадков в виде града никакого урона не было нанесено, – заявили в пресс-службе местной мэрии. – Все муниципальные учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, накануне МЧС предупреждало жителей Волгоградской области о ливне, граде и сильном ветре.

Фото группа "Подслушано.Камышин"/ВКонтакте