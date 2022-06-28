



Волгоградская область 15 июля примет этап крупнейшего на планете ралли «Шелковый путь». Как сообщает ИА «Высота 102» с ссылкой на официальный сайт ралли-рейда, общая протяженность дистанции гонки составит 4474 километра, из которых 2800 придутся на скоростные участки. Гонка стартует в Астрахани 7 июля.

Этапы гоночной трассы пройдут по астраханским барханам, а дальше сменятся песками Дагестана, и сквозь пыльные тучи караван гонки попадет в чеченские степи и предгорья с едва заметными дорогами. Дальше спортсменов ждут бескрайние просторы и солончаки Калмыкии, а после степи Волгоградской области. Финальный этап пройдет в Москве.

В национальном первенстве примут участие свыше 38 экипажей на внедорожниках, грузовиках и мотовездеходов из России, Беларуси и Туркменистана. После 10 этапов по регионам России все финишеры поднимутся на подиум в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве.

Увидеть своими глазами гонку жителям Волгоградской области удастся в Иловлинском, Михайловском, Алексеевском, Новоаннинском и Новониколаевском районе.

Выкладываем список точек, где вы сможете посмотреть 15 июля на международное ралли:

- В хуторе Желтухин в Авиловском сельском поселении Иловлинского района машины проследуют С 07:00 до 10:00. Координаты: N49.33154 E43.94529;

- По пескам станицы Арчединская в Михаловском районе внедорожники проедут с 8:00 до 12:00. Координаты: N49.89461 E43.09234 ;

- В Михайловском районе этап гонки также пройдет в хуторе Зиновьев с 9:00 до 14:00. Координаты: N50.00206 E42.93844

- В Алексеевском районе грузовики проедут по сельскому поселению Шарашенское с 10:00 до 14:30. Координаты: N50.18183 E42.68099;

- В Новоаннинском районе на гонку можно будет посмотреть в броде на хуторе Перещепновский в Староанниском поселении. Координаты: N50.47241 E42.44725;

- Финишная прямая этапа в регионе будет находиться в поселке Краснолученский в Новониколаевском районе. Координаты: N50.80441 E42.45684.