Общество

Автомарафон «Шелковый путь» пройдет 15 июля через Волгоградскую область

Общество 28.06.2022 20:26
0
28.06.2022 20:26


Волгоградская область 15 июля примет этап крупнейшего на планете ралли «Шелковый путь». Как сообщает ИА «Высота 102» с ссылкой на официальный сайт ралли-рейда, общая протяженность дистанции гонки составит 4474 километра, из которых 2800 придутся на скоростные участки. Гонка стартует в Астрахани 7 июля. 

Этапы гоночной трассы пройдут по астраханским барханам, а дальше сменятся песками Дагестана, и сквозь пыльные тучи караван гонки попадет в чеченские степи и предгорья с едва заметными дорогами. Дальше спортсменов ждут бескрайние просторы и солончаки Калмыкии, а после степи Волгоградской области. Финальный этап пройдет в Москве.

В национальном первенстве примут участие свыше 38 экипажей на внедорожниках, грузовиках и мотовездеходов из России, Беларуси и Туркменистана. После 10 этапов по регионам России все финишеры поднимутся на подиум в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве. 

Увидеть своими глазами гонку жителям Волгоградской области удастся в Иловлинском, Михайловском, Алексеевском, Новоаннинском и Новониколаевском районе. 

Выкладываем список точек, где вы сможете посмотреть 15 июля на международное ралли:

- В хуторе Желтухин в Авиловском сельском поселении Иловлинского района машины проследуют С 07:00 до 10:00. Координаты: N49.33154 E43.94529;

- По пескам станицы Арчединская в Михаловском районе внедорожники проедут с 8:00 до 12:00. Координаты: N49.89461 E43.09234 ;

- В Михайловском районе этап гонки также пройдет в хуторе Зиновьев с 9:00 до 14:00. Координаты: N50.00206 E42.93844

- В Алексеевском районе грузовики проедут по сельскому поселению Шарашенское с 10:00 до 14:30. Координаты: N50.18183 E42.68099;

- В Новоаннинском районе на гонку можно будет посмотреть в броде на хуторе Перещепновский в Староанниском поселении. Координаты: N50.47241 E42.44725;

- Финишная прямая этапа в регионе будет находиться в поселке Краснолученский в Новониколаевском районе. Координаты: N50.80441 E42.45684.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
28.06.2022 22:23
Общество 28.06.2022 22:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 21:50
Общество 28.06.2022 21:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 21:14
Общество 28.06.2022 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 20:15
Общество 28.06.2022 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 19:56
Общество 28.06.2022 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 16:24
Общество 28.06.2022 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 15:34
Общество 28.06.2022 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 14:52
Общество 28.06.2022 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 14:00
Общество 28.06.2022 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 13:27
Общество 28.06.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.06.2022 11:06
Общество 28.06.2022 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 10:49
Общество 28.06.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 10:01
Общество 28.06.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 10:01
Общество 28.06.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2022 09:01
Общество 28.06.2022 09:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:23
Бочаров по пути из ЛНР заехал на блокпост в Каменск-ШахтинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:50
Владимир Путин упразднил три суда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Шесть районов Волгограда останутся без света 29 июняСмотреть фотографии
20:26
Автомарафон «Шелковый путь» пройдет 15 июля через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:15
«Цены – космос»: в магазинах Волгограда свежая рыба на глазах превращается в золотуюСмотреть фотографии
19:56
Волгоградская область помогает восстановить район ЛНР: рабочая поездка Бочарова в 30 фотоСмотреть фотографии
17:20
Андрей Бочаров в Луганске: «Сделаем все, чтобы восстановить мирную жизнь»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:09
После гибели ребенка в Волжском двух спасателей заключили в СИЗОСмотреть фотографии
16:24
«Кольцо замкнулось»: в Волжском нашли нового-старого перевозчика на городские маршрутыСмотреть фотографии
15:45
Облачные коммуникации: «Ростелеком» обеспечил школу «Долина знаний» связью через интернетСмотреть фотографии
15:34
Ливни, град и грозы в ближайшие часы обрушатся на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:34
У исторической лестницы в Волгограде смонтируют 9-километровый водоводСмотреть фотографии
14:52
Часть нижней террасы набережной Волгограда отдали под парковкуСмотреть фотографии
14:49
Дело о гибели двух человек при крушении катера в Камышине передано в судСмотреть фотографии
14:26
Владелец земли в Волго-Ахтубинской пойме выплатит 250 тысяч за вырубку черных тополейСмотреть фотографии
14:00
Еще не мир: в Волгограде поставили на паузу скандал из-за демонтажа балконов-сараевСмотреть фотографии
13:35
В суде Волгограда с нетерпением ждут обвиняемого в афере со свалкамиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде замглавы района и сотрудник отдела ЖКХ подозреваются в мошенничествеСмотреть фотографии
13:27
«Открытие Авто»: три четверти российских автомобилистов не ждут возвращения европейских марок в ближайшие пару летСмотреть фотографии
13:26
Андрей Бочаров и Альберт Зинченко подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:57
Суд отклонил жалобу по делу о гибели баскетболисток из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде студент и бизнесмен отдали по миллиону аферистамСмотреть фотографии
12:16
Программа – насыщенная: волгоградский губернатор Бочаров отправился в ЛуганскСмотреть фотографии
11:06
«Прогресс очевиден»: волгоградские врачи рассказали о восстановлении раненного в ходе СВО военногоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде 49-летний мужчина погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде у общежития ВГСПУ по ночам устраивают дикие рейвыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
В Волгограде на руководство ООО «УФР ВГГС» завели уголовное делоСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом ОТР снимает фильм о главной дороге РоссииСмотреть фотографии
10:01
«Пенсионеров, видимо, не жалко»: волгоградцы со страхом набиваются в дачные автобусыСмотреть фотографии
09:01
Идеальный газон и новая спортивная форма: кто в Волгоградской области поддерживает детский спортСмотреть фотографии
 