Общество 28.06.2022 16:24
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28.06.2022 16:24
Объявлен победитель электронного аукциона на выполнение регулярных перевозок по основным городским маршрутам в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, муниципальный контракт на 28 миллионов рублей будет подписан с МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732».
Этот перевозчик до конца текущего года будет обслуживать 23 маршрута на автобусах большой, средней и малой вместимости. Это маршруты №№ 1, 2, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 2у, 3, 30, 34, 35, 4, 41, 42, 5, 51, 55, 7. В списке и трамвайные маршруты №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7.
Напомним, что итоги прежнего конкурса на осуществление пассажирских перевозок по ряду городских маршрутов в Волжском были аннулированы УФАС по Волгоградской области, куда пожаловались другие перевозчики. По их словам, документация конкурса была составлена таким образом, что перевозчики, которые десятилетиями работали на данных маршрутах, оказались за бортом. А победа тогда досталась простому товариществу, которое входит в состав МУП «Волжская автоколонна №1732».
УФАС выдало администрации Волжского предписание, обязав аннулировать результаты. Однако чиновники пошли в суд, потребовав признать предписание незаконным. Пока длились судебные споры, у перевозчиков закончился срок действия разрешений на пассажирские перевозки. Чтобы не парализовать город, действие этих лицензий уже несколько раз продлевали.
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