Общество

Конечная нескоро: мэрия Волжского продолжила судебные тяжбы из-за маршруток

Общество 04.05.2022 21:03
04.05.2022 21:03


Администрация Волжского обжаловала решение арбитражного суда Волгоградской области, который признал законным выданное чиновникам предписание об аннулировании итогов конкурса на осуществление пассажирских перевозок по ряду городских маршрутов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на арбитраже. Соответственно, до рассмотрения дела апелляционным судом ситуация с маршрутками в Волжском остается в подвешенном состоянии.
Напомним, спор между УФАС и администрацией Волжского длится с осени прошлого года. Администрация Волжского объявила конкурс на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам  №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 42 и 105а. При этом документация конкурса была составлена таким образом, что перевозчики, которые десятилетиями работали на данных маршрутах, оказались за бортом. А победа досталась простому товариществу, которое входит в состав МУП «Волжская автоколонна №1732».
Предприниматели не согласились с таким исходом конкурса и пожаловались в УФАС, где и нашли нарушения при его организации, выдав чиновникам предписание и обязав аннулировать результаты. Однако чиновники пошли в суд, потребовав признать предписание незаконным. При этом срок действия разрешений на пассажирские перевозки у предпринимателей заканчивался и в январе этого года Волжский мог остаться без популярных маршруток.
Пока шли судебные тяжбы, перевозчикам уже дважды продлевали действие этих разрешений, но  судьба пассажирских перевозок в Волжском по-прежнему под вопросом. Представители бизнеса, работающие в этой сфере, уже неоднократно заявляли о введении моратория на какие-либо эксперименты в транспортной сфере с учетом ухудшения экономической ситуации в стране.


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