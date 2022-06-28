Общество

Еще не мир: в Волгограде поставили на паузу скандал из-за демонтажа балконов-сараев

Общество 28.06.2022 14:00
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28.06.2022 14:00


В исторической пятиэтажке на улице Мира в Центральном районе Волгограда продолжается капитальный ремонт. Сейчас на месте объекта культурного наследия регионального значения подрядной организацией «Мир» ведутся работы по обновлению крыши, фасада и электроснабжения. Вопрос демонтажа балконов, который еще в апреле этого года волновал собственников, между тем, до сих пор не решен. 

Как выяснил корреспондент информагентства «Высота 102» 28 июня, на сегодня большинство жильцов свыклись с мыслью о необходимости расстаться с рассыпающимися балконами. Однако остаются и те, кто по-прежнему не готов прощаться с имуществом. 

– Балконы, которые расположены со стороны двора, фасад не портят, – уверен житель дома Александр. – А если восстанавливать их один в один, по тем чертежам, которые были еще в момент возведения здания в 1949 году, то ничего не получится. Многие люди приобрели жилье уже после того, как была сделана перепланировка. Они добровольно заблуждались, их вины здесь нет. Таким пострадавшим жильцам необходимо возмещать ущерб при разрушении лоджий. 


При этом Александр уверен, что в центре города не место самовольным балконам. 

– Здание должно выглядеть органично, коль оно представляет культурное наследие. Таких самостроев не должно быть.


Представители подрядной организации сообщают, что запланированные работы ведутся на сегодня по графику. До сноса балконов ход дойдет на следующем этапе, а значит и к спорному вопросу на Мира, 13 здесь планируют вернуться позже. 

–  Сейчас все идет по намеченному плану, – говорит компании «Мир» Тамерлан Салтагиреев. – Пока мы сфокусированы на реконструкции крыши и фасада дома. На этом этапе никаких проблем с жильцами не возникает.  

начальник участка Юрий Васильченков, как и начальство, сосредоточен на первостепенных задачах. 

– Сейчас мы не зацикливаемся на этом вопросе [предстоящего демонтажа балконов], – рассказал прораб. – У нас есть четкие задачи, и мы занимаемся только ими. Когда придет время балконов, тогда и будем решать вопрос на месте. Но пока что лишь один один человек заказал экспертизу балкона, чтобы избежать ремонта. От остальных кроме слов мы так ничего не дождались. Надо понимать, что мы лишь исполнители. Мы не хотим лезть в бумажную волокиту, пусть в этом разбираются жители в специализированных органах. 


Напомним, что речь о капитальном ремонте многоквартирного дома №13 по улице Мира шла на протяжении последних нескольких лет. Повышенное внимание к вопросу реконструкции здания началось в 2017 году, когда с третьего этажа вместе с двумя мужчинами обрушилась плита балкона. 

15 марта 2022 года к капитальному ремонту фасадов, крыши и сетей приступила компания «Мир». С подрядчиком из города Грозного контракт на сумму в несколько десятков миллионов заключил региональный Фонд капремонта. Однако успевшие к этому дню застеклить и утеплить балконы волгоградцы оказались против предстоящего демонтажа их имущества.  

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