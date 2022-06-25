Сотни студентов открыли в центре Волгограда фестиваль #ТриЧетыре









Массовым шествием студентов открылся сегодня, 25 июня, в центре Волгограда масштабный молодежный фестиваль #ТриЧетыре, сообщает корр. ИА «Высота 102». В городе на Волге он проходит впервые.













Молодые люди в белых футболках с эмблемой фестиваля прошли по Аллее Героев до Центральной набережной. Представителей команд вузов и профессиональных образовательных учреждений, выпускников школ встречали девушки-барабанщицы.

Много молодежи прибыло на фестиваль из районов Волгоградской области. Среди участников были замечены команды из Урюпинского, Нехаевского, Котельниковского, Иловлинского и других районов области.













Организаторы отмечают, что в шествии приняли участие более 1 тысячи человек.

На Центральной набережной в честь открытия фестиваля дали салют в цветах российского флага.













В администрации Волгоградской области сообщили, что первым мероприятием после открытия молодежного фестиваля в Волгограде стала встреча губернатора Андрея Бочарова с молодыми архитекторами в ГДЮЦе, где глава области лично выступает модератором. На встрече с молодежью обсуждается развитие поймы реки Царица.

В настоящее время участники разошлись по конкурсным площадкам, которые будут работать до 18:00. Здесь молодые люди будут получать знания, соревноваться в компетенциях и участвовать в мастер-классах от признанных авторитетов самых различных направлений. Организованы номинации «Танцуй пока молодой», «ZaСпорт», «VГолос», «Арт Галерея», «Театральный сезон», «Удачный кадр», «IQ-марафон Квант», «Формула кино», «Медиа Гонка», «34 Za Бизнес».

Фото: администрации Волгоградской области, ИА «Высота 102»



