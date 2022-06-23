В Волгограде умер первый директор Царицынской оперы

Общество 23.06.2022 17:16
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23.06.2022 17:16
На 74 году жизни в Волгограде скончался первый директор театра «Царицынская опера», заслуженный работник культуры РФ Владимир Федерас. Эту трагическую новость озвучили сегодня, 23 июня, в комитете культуры Волгоградской области.
- Для культурного сообщества региона и Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» Владимир Федерас – фигура особенная. Владимир Леонович был первым директором театра – с 2004 года, когда коллектив получил свой нынешний статус, и вплоть до 2011 года. Его стараниями, талантом, трудом и терпением театр стал настоящей творческой единицей, приобрел свой имидж и облик стационарного, репертуарного театра оперы и балета, добился признания и обрел настоящих поклонников, - говорится в некрологе.
В Волгограде помнят Владимира Федераса и как художественного руководителя Государственного ансамбля имени Григория Пономаренко.
- Владимир Леонович Федерас навсегда останется в сердцах, в памяти коллег и всех ценителей музыки как по-настоящему творческий человек, самобытный композитор, чьи произведения являются неотъемлемой частью богатого культурного наследия региона, - так отзываются о своем первом директоре в «Царицынской опере».
Коллектив театра и комитет культуры Волгоградской области выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Леоновича.
По предварительной информации, он умер от острой сердечной недостаточности.
Владимир Федерас родился 15 феваля 1949 года в Бурято-Монгольская АССР, городе Городок. Свою трудовую деятельность он начал преподавателем музыки в государственной музыкальной школе № 2 в Камышине. Был военным дирижером, художественным руководителем ансамбля песни и пляски войск противовоздушной обороны Советской Армии в г. Капустин Яр Астраханской области. Руководил ДК «Текстильщик» в Камышине. В Волгограде возглавлял Дом культуры и техники имени В.И. Ленина, ГУК «Волгоградский областной центр театра и музыки». В 2004 году возглавил «Царицынскую оперу», которая была образована постановлением главы администрации Волгоградской области путем слияния ГУК «Музыкальный театр«Волгоградская оперная антреприза» и «Волгоградский областной центр театра и музыки».
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