Бочаров объявил особый противопожарный режим в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области сегодня, 23 июня, в ходе межрегиональных учений объявил о введении на территории региона особого противопожарного режима. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу областной администрации, решение было озвучено Андреем Бочаровым во время совещания на площадке «Юного ястреба».
– В настоящее время пожароопасная обстановка на территории Волгоградской области стабильная, контролируемая. На первый взгляд, общее количество пожаров и возгораний за последний месяц остается на уровне среднемноголетних значений, но тем не менее за последние две недели фиксируется значительный рост их количества и сложности, – сказал волгоградский губернатор. – Основная причина остается прежней — человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. И именно таких случаев становится все больше и больше. В этой связи считаю необходимым предусмотреть дополнительные полномочия для органов исполнительной власти Волгоградской области и для правоохранительных органов на этот период.
Высокая пожароопасность в Волгоградской области сегодня объясняется жаркой погодой и достаточно сильным ветром. Особый противопожарный режим вводится в регионе решением губернатор с 8.00 27 июня.
Перед руководителями и специалистами профильных ведомств Андреем Бочаровым поставлены следующие задачи:
- постоянный мониторинг пожароопасной обстановки и незамедлительное применение всех сил и средств в случае необходимости,
- обеспечение основных и дополнительных профилактических мер в целях пожарной безопасности, в том числе запрета на использование открытого огня и выжигание сухой травы,
- неукоснительное выполнение требований особого противопожарного режима,
- информирование жителей Волгоградской области об ограничениях и запретах, связанных с вводимым на территории Волгоградской области особым противопожарным режимом,
- плановое обеспечение специальной противопожарной техникой подразделений областной противопожарной службы и муниципальных образований,
- выделение из бюджета в 2023 году необходимого объема средств на приобретение 100 комплектов тракторов с цистернами для передачи их муниципалитетам,
- обеспечение к началу 2023 года 100-процентное прикрытие всей территории Волгоградской области от огня (с учетом сил Федеральной противопожарной службы).