Общество

Бочаров объявил особый противопожарный режим в Волгоградской области

Общество 23.06.2022 10:45
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23.06.2022 10:45


Губернатор Волгоградской области сегодня, 23 июня, в ходе межрегиональных учений объявил о введении на территории региона особого противопожарного режима. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу областной администрации, решение было озвучено Андреем Бочаровым во время совещания на площадке «Юного ястреба». 

– В настоящее время пожароопасная обстановка на территории Волгоградской области стабильная, контролируемая. На первый взгляд, общее количество пожаров и возгораний за последний месяц остается на уровне среднемноголетних значений, но тем не менее за последние две недели фиксируется значительный рост их количества и сложности, – сказал  волгоградский губернатор. – Основная причина остается прежней — человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. И именно таких случаев становится все больше и больше. В этой связи считаю необходимым предусмотреть дополнительные полномочия для органов исполнительной власти Волгоградской области и для правоохранительных органов на этот период.

Высокая пожароопасность в Волгоградской области сегодня объясняется  жаркой погодой и достаточно сильным ветром. Особый противопожарный режим вводится в регионе решением губернатор с 8.00 27 июня.  

Перед руководителями и специалистами профильных ведомств Андреем Бочаровым поставлены следующие задачи: 

  • постоянный мониторинг пожароопасной обстановки и незамедлительное применение всех сил и средств в случае необходимости,

  • обеспечение основных и дополнительных профилактических мер в целях пожарной безопасности, в том числе запрета на использование открытого огня и выжигание сухой травы,

  • неукоснительное выполнение требований особого противопожарного режима,

  • информирование жителей Волгоградской области об ограничениях и запретах, связанных с вводимым на территории Волгоградской области особым противопожарным режимом,  

  • плановое обеспечение специальной противопожарной техникой подразделений областной противопожарной службы и муниципальных образований,

  • выделение из бюджета в 2023 году необходимого объема средств на приобретение 100 комплектов тракторов с цистернами для передачи их муниципалитетам,

  • обеспечение к началу 2023 года 100-процентное прикрытие всей территории Волгоградской области от огня (с учетом сил Федеральной противопожарной службы).

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