Бочаров объявил особый противопожарный режим в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области сегодня, 23 июня, в ходе межрегиональных учений объявил о введении на территории региона особого противопожарного режима. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу областной администрации, решение было озвучено Андреем Бочаровым во время совещания на площадке «Юного ястреба».

– В настоящее время пожароопасная обстановка на территории Волгоградской области стабильная, контролируемая. На первый взгляд, общее количество пожаров и возгораний за последний месяц остается на уровне среднемноголетних значений, но тем не менее за последние две недели фиксируется значительный рост их количества и сложности, – сказал волгоградский губернатор. – Основная причина остается прежней — человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. И именно таких случаев становится все больше и больше. В этой связи считаю необходимым предусмотреть дополнительные полномочия для органов исполнительной власти Волгоградской области и для правоохранительных органов на этот период.

Высокая пожароопасность в Волгоградской области сегодня объясняется жаркой погодой и достаточно сильным ветром. Особый противопожарный режим вводится в регионе решением губернатор с 8.00 27 июня.

Перед руководителями и специалистами профильных ведомств Андреем Бочаровым поставлены следующие задачи: