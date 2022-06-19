Общество

Солнечный диск – как щит: фотограф сделал редкий кадр Мамаева кургана на закате

Общество 19.06.2022 23:27
0
19.06.2022 23:27

Волгоградский фотограф вечером 19 июня сделал редкий кадр, запечатлев главный монумент Мамаева кургана «Родину-мать зовет!» на фоне огромного солнечного диска. 

Как рассказал Павел Мирошкин, снимок был сделан на расстоянии от главной высоты России в пять километров 600 метров. 

– Ради этого снимка пришлось отправиться на левый берег Волги, – пояснил фотограф информагентству. – Снимал с дороги в районе съезда с танцующего моста. По сути, ничего сложного. Только потребовалась специальная оптика. 


По словам фотокорреспондента, за редким кадром этим вечером охотился сегодня не только он, но и коллеги.

–  За Волгой встретил фотографов из других СМИ. Многие не могли упустить возможности сделать необычный снимок. Сегодня для него совпало все: ясная погода, лето, яркое солнце, – подчеркивает Павел Мирошкин. 

Напомним, что 15 июня жители Волгоградской области любовались необычным явлением – клубничным полнолунием. 

 Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
19.06.2022 21:05
Общество 19.06.2022 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 16:43
Общество 19.06.2022 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 15:41
Общество 19.06.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 14:33
Общество 19.06.2022 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 12:48
Общество 19.06.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 11:56
Общество 19.06.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 08:01
Общество 19.06.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 15:13
Общество 18.06.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 10:20
Общество 18.06.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 09:23
Общество 18.06.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 07:52
Общество 18.06.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 21:53
Общество 17.06.2022 21:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 21:31
Общество 17.06.2022 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 20:54
Общество 17.06.2022 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 19:50
Общество 17.06.2022 19:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:27
Солнечный диск – как щит: фотограф сделал редкий кадр Мамаева кургана на закатеСмотреть фотографии
21:30
На юге Волгограда нашли труп избитой и зарезанной женщиныСмотреть фотографии
21:05
20 июня энергетики обесточат дома в 3 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде пробили голову экс-главе Котовского МрСОСмотреть фотографии
18:29
На севере Волгограда в массовом ДТП смяло MercedesСмотреть фотографии
16:43
Жителей Волжского предупредили об упразднении 4 видов проездныхСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев с 20 июня ждут перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подросткаСмотреть фотографии
13:38
СК начал проверку после смерти 11-летней девочки на пляже в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
«Импортозамещение в действии»: в магазинах Волгограда российские аналоги вытесняют американскую шипучкуСмотреть фотографии
11:56
Мироточение иконы в храме под Волгоградом признали фейкомСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде в частном доме нашли труп 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:49
В ДТП на трассе под Волгоградом пострадали три человекаСмотреть фотографии
09:09
Волгоградского экс-врача объявили в розыск после смерти пациенткиСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде на новой неделе дневная температура снизится на 10 °ССмотреть фотографии
20:29
На диком пляже в Волгограде утонул ребенокСмотреть фотографии
19:30
«Ситиматик-Волгоград» назвал причину своих долгов перед мусорными полигонамиСмотреть фотографии
17:28
Волгоградский губернатор доложил Путину о готовности нового онкоцентраСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
В Волгограде эвакуируют посетителей ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
15:13
Цены на гречку и рис в магазинах Волгограда «приходят в себя»Смотреть фотографии
14:43
Волгоградские компании готовы платить зарплату под 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:29
Обстановка в волгоградских лесах накалилась от жарыСмотреть фотографии
13:04
Бочаров подвел итоги ПМЭФ-2022 для Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области браконьеры перекрыли Цимлу сетямиСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде арестован отец-убийца годовалой девочкиСмотреть фотографии
10:53
Двое детей ранены в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Второй официальный пляж готовят к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Скоростная Юго-Западная хорда пройдет через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:04
Двоих рабочих обожгло электродугой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 