Волгоградский фотограф вечером 19 июня сделал редкий кадр, запечатлев главный монумент Мамаева кургана «Родину-мать зовет!» на фоне огромного солнечного диска.

Как рассказал Павел Мирошкин, снимок был сделан на расстоянии от главной высоты России в пять километров 600 метров.

– Ради этого снимка пришлось отправиться на левый берег Волги, – пояснил фотограф информагентству. – Снимал с дороги в районе съезда с танцующего моста. По сути, ничего сложного. Только потребовалась специальная оптика.





По словам фотокорреспондента, за редким кадром этим вечером охотился сегодня не только он, но и коллеги.

– За Волгой встретил фотографов из других СМИ. Многие не могли упустить возможности сделать необычный снимок. Сегодня для него совпало все: ясная погода, лето, яркое солнце, – подчеркивает Павел Мирошкин.

Напомним, что 15 июня жители Волгоградской области любовались необычным явлением – клубничным полнолунием.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"