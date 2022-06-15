Волгоградцы запечатлели «клубничную» луну в небе









Волгоградцы делятся снимками суперлуния, которое можно было наблюдать в небе 14 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», суперлуния происходят в момент совпадения полнолуния со временем, когда Луна находится в самой близкой к Земле точке. Из-за этого Луна выглядит гораздо больше, чем обычно, к тому же из-за близости к земле она имеет красноватый оттенок.





Примечательно, что в отличие от других астрологических событий, суперлуние можно наблюдать невооруженным глазом, главное, чтобы погода была ясной.





Суперлуние, которое приходится на 14 июня, еще называют «клубничной» Луной, так как это время сбора урожая клубники.





Фото телеграм-канала Новоаннинский.



