20 июня энергетики обесточат дома в 3 районах Волгограда

Жителям Краснооктябрьского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 20 июня, временно приостановят подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты проведут запланированный осмотр электросетевого хозяйства.
Возможно, что именно ваш адрес попал в списки на отключение:
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 17.00
улица Клары Цеткин, 49-53, 56, 59, 61-63, 68, 72, 74
улица Ольги Ковалевой, 49-53, 59, 60, 64а, 65, 68, 70
улица Радистов, 57, 61, 63, 63а, 65
улица 4-я Заводская, 3, 8, 10, 16
Кировский район
с 09.00 до 17.00
улица Шаблиевская, 14-67б
улица Кременская, 21-58
улица Перещепинская, 5-13
улица Внуковская, 2-18б
улица Верхнеднепровская, 1-14
улица Нижнеднепровская, 1-12
улица Каунасская, 4-10, 21-29
улица Клайпедская, 14-18, 25-29
улица Одоевского, 82
улица 64-й Армии, 123, 125, 125а, 127, 127а, 129
улица Быстрова, 88, 88а
Красноармейский район
с 14.00 до 23.00
улица Светлоярская, 46