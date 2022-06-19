Общество

20 июня энергетики обесточат дома в 3 районах Волгограда

Общество 19.06.2022 21:05
0
19.06.2022 21:05


Жителям Краснооктябрьского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 20 июня, временно приостановят подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты проведут запланированный осмотр электросетевого хозяйства. 

Возможно, что именно ваш адрес попал в списки на отключение: 

Краснооктябрьский район

с 09.00 до 17.00

улица Клары Цеткин, 49-53, 56, 59, 61-63, 68, 72, 74

улица Ольги Ковалевой, 49-53, 59, 60, 64а, 65, 68, 70

улица Радистов, 57, 61, 63, 63а, 65

улица 4-я Заводская, 3, 8, 10, 16

Кировский район 

с 09.00 до 17.00

улица Шаблиевская, 14-67б 

улица Кременская, 21-58  

улица Перещепинская, 5-13

улица Внуковская, 2-18б 

улица Верхнеднепровская, 1-14 

улица Нижнеднепровская, 1-12 

улица Каунасская, 4-10, 21-29 

улица Клайпедская, 14-18, 25-29 

улица Одоевского, 82

улица 64-й Армии, 123, 125, 125а, 127, 127а, 129 

улица Быстрова, 88, 88а  

Красноармейский район 

с 14.00 до 23.00 

улица Светлоярская, 46 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
19.06.2022 23:27
Общество 19.06.2022 23:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 16:43
Общество 19.06.2022 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 15:41
Общество 19.06.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 14:33
Общество 19.06.2022 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 12:48
Общество 19.06.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 11:56
Общество 19.06.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2022 08:01
Общество 19.06.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 15:13
Общество 18.06.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 10:20
Общество 18.06.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 09:23
Общество 18.06.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2022 07:52
Общество 18.06.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 21:53
Общество 17.06.2022 21:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 21:31
Общество 17.06.2022 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 20:54
Общество 17.06.2022 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2022 19:50
Общество 17.06.2022 19:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:27
Солнечный диск – как щит: фотограф сделал редкий кадр Мамаева кургана на закатеСмотреть фотографии
21:30
На юге Волгограда нашли труп избитой и зарезанной женщиныСмотреть фотографии
21:05
20 июня энергетики обесточат дома в 3 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде пробили голову экс-главе Котовского МрСОСмотреть фотографии
18:29
На севере Волгограда в массовом ДТП смяло MercedesСмотреть фотографии
16:43
Жителей Волжского предупредили об упразднении 4 видов проездныхСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцев с 20 июня ждут перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области третьи сутки ищут 16-летнюю девочку-подросткаСмотреть фотографии
13:38
СК начал проверку после смерти 11-летней девочки на пляже в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
«Импортозамещение в действии»: в магазинах Волгограда российские аналоги вытесняют американскую шипучкуСмотреть фотографии
11:56
Мироточение иконы в храме под Волгоградом признали фейкомСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде в частном доме нашли труп 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:49
В ДТП на трассе под Волгоградом пострадали три человекаСмотреть фотографии
09:09
Волгоградского экс-врача объявили в розыск после смерти пациенткиСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде на новой неделе дневная температура снизится на 10 °ССмотреть фотографии
20:29
На диком пляже в Волгограде утонул ребенокСмотреть фотографии
19:30
«Ситиматик-Волгоград» назвал причину своих долгов перед мусорными полигонамиСмотреть фотографии
17:28
Волгоградский губернатор доложил Путину о готовности нового онкоцентраСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
В Волгограде эвакуируют посетителей ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
15:13
Цены на гречку и рис в магазинах Волгограда «приходят в себя»Смотреть фотографии
14:43
Волгоградские компании готовы платить зарплату под 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:29
Обстановка в волгоградских лесах накалилась от жарыСмотреть фотографии
13:04
Бочаров подвел итоги ПМЭФ-2022 для Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области браконьеры перекрыли Цимлу сетямиСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде арестован отец-убийца годовалой девочкиСмотреть фотографии
10:53
Двое детей ранены в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Второй официальный пляж готовят к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Скоростная Юго-Западная хорда пройдет через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:04
Двоих рабочих обожгло электродугой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 