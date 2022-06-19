В Волгограде на новой неделе дневная температура снизится на 10º

В Волгограде на следующей неделе синоптики прогнозируют температурные «качели». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные портала Gismeteo, в четверг, 25 июня, дневная температура опустится сразу на 10 градусов.

— В понедельник, 20 июня, в Волгограде без существенных осадков. Ночью +16...+18º, в дневное время +31...+33º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 21 июня, также установится сухая погода. Ночью до +18...+20º. В дневные часы станет еще жарче — до +33...+35º.

Согласно долгосрочному прогнозу Gismeteo, к четвергу и пятнице дневная температура существенно понизится и составит всего +25º. К выходным столбики термометров снова пойдут вверх. В воскресенье, 26 июня, в дневные часы воздух прогреется до +31º.