Цены на гречку и рис в магазинах Волгограда «приходят в себя»

Гречневая крупа подешевела в супермаркетах торговой сети «Магнит» в среднем до 120-160 рублей за 900-граммовую пачку. Несколькими месяцами ранее цены на данную крупу составляли 150-170 рублей за такую же по весу упаковку. Снизились в магазине цены и на рис. Теперь 900 грамм риса продают в Волгограде за 110-120 рублей вместо 130-140, которые фиксировались ранее информагентством «Высота 102».





За 900-граммовую пачку гречки того же бренда в магазинах сети «Покупочка» просят уже 167 рублей. Рис в «Покупочке» также дороже - 125 рублей.





Напомним, ранее Росстат после традиционного еженедельного мониторинга сообщил о повышении цен в Волгоградской области по 19 продуктовым позициям из 43-х. В их числе оказался рис и гречневая крупа, которые подорожали по результатам проверки на 4,11 и 0,34% соответственно.