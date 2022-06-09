В Волгограде из списка Росстата подорожала половина продуктов

В Волгоградской области из 43 продуктовых позиций, по которым Росстат проводит еженедельный мониторинг, выросли цены на 19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию, значительно подорожали в регионе сладости, а также молоко и некоторые крупы.
Так, цены, по данным статистиков, на шоколадные конфеты в Волгоградской области выросли за последнюю неделю на 3,67%, молоко 2,5-3,2% жирности подорожало на 2,80%, однако рекордное подорожание отмечается в бакалее. Рис шлифованный продают сегодня на 4,11% дороже, чем неделю назад.
Список подорожавших продуктов следующий:
- Говядина (кроме бескостного мяса), кг - 0,83%
- Баранина (кроме бескостного мяса), кг - 3,81%
- Сосиски, сардельки, кг - 1,09%
- Колбаса вареная, кг - 1,00%
- Маргарин, кг - 3,39%
- Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 2,80%
- Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л - 0,99%
- Творог, кг - 1,03%
- Смеси сухие молочные для детского питания, кг - 0,89%
- Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - 1,44%
- Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - 0,72%
- Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг - 3,67%
- Печенье, кг - 0,11%
- Рис шлифованный, кг - 4,11%
- Пшено, кг - 2,54%
- Крупа гречневая-ядрица, кг - 0,34%
- Лук репчатый, кг - 1,30 %
- Яблоки, кг - 1,78%
- Картофель, кг - 1,42%
На 2% подешевели куриные яйца и сахар, свежая капуста – на 5%.