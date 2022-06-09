В Волгограде из списка Росстата подорожала половина продуктов

В Волгоградской области из 43 продуктовых позиций, по которым Росстат проводит еженедельный мониторинг, выросли цены на 19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию, значительно подорожали в регионе сладости, а также молоко и некоторые крупы.

Так, цены, по данным статистиков, на шоколадные конфеты в Волгоградской области выросли за последнюю неделю на 3,67%, молоко 2,5-3,2% жирности подорожало на 2,80%, однако рекордное подорожание отмечается в бакалее. Рис шлифованный продают сегодня на 4,11% дороже, чем неделю назад.

Список подорожавших продуктов следующий:

Говядина (кроме бескостного мяса), кг - 0,83%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - 3,81%

Сосиски, сардельки, кг - 1,09%

Колбаса вареная, кг - 1,00%

Маргарин, кг - 3,39%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 2,80%

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л - 0,99%

Творог, кг - 1,03%

Смеси сухие молочные для детского питания, кг - 0,89%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - 1,44%

Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - 0,72%

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг - 3,67%

Печенье, кг - 0,11%

Рис шлифованный, кг - 4,11%

Пшено, кг - 2,54%

Крупа гречневая-ядрица, кг - 0,34%

Лук репчатый, кг - 1,30 %

Яблоки, кг - 1,78%

Картофель, кг - 1,42%

Но есть и хорошие новости. Так, например, волгоградцы могут не отказывать сегодня себе в салате из огурцов и помидоров. На них цены заметно снизились. Килограмм помидоров, по сведениям Росстата, в Волгоградской области стоит в среднем 129,50 рублей (минус 17% по отношению к предыдущей неделе), килограмм свежих огурцов

- 78,44 рублей (минус 14%).

На 2% подешевели куриные яйца и сахар, свежая капуста – на 5%.