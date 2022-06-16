Общество

Четыре района Волгограда 16 июня частично останутся без света

Общество 16.06.2022 07:31
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16.06.2022 07:31


В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к предстоящему зимнему периоду. Согласно утвержденному графику, 16 июня в городе подача электричества будет приостановлена в дома, расположенные в четырех районах. В списке плановых отключений: Тракторозаводский, Дзержинский, Краснооктябрьский и Кировский районы. 

Тракторозаводский район останется без света в 9.00. Возобновится подача электричества в 17.00. В зоне отключения следующие адреса: 

  • ул. Боткина  43-77, 50-86, 
  • ул. Метростроевская 46-58, 
  • переулок Ногина  34/1, 34, 
  • переулок Бакунина 23, 23а.

Краснооктябрьский район – отключения запланированы с 9.00 до 17.00: 

  • ул. Руднева 51-59, 61а, 61, 63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84, 
  • ул. Аэрофлотская  69-75, 72-78, 
  • ул. Титова 70, 76, 77, 77д, 79, 81.

Дзержинский район: света не будет с 14.00 до 23.00 по единственному адресу – улица Игарска.

Кировский район

– с 14.00 до 23.00:

  • ул. Абганеровская 1-25, 
  • ул. Лесопильная 1-23, 2-26,
  • ул. Алычевая 48,
  • ул. Лавровая 25.

– с 09.00 до 17.00: 

  • ул. Генерала Апанасенко 1-11, 2-12, 5-27, 4-18, 
  • ул. Красных партизан 1-23, 2-26, 
  • ул. Кленовая 2-18, 
  • переулок Кленовый 3а-5а, 2а-8. 

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