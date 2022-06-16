Четыре района Волгограда 16 июня частично останутся без света

В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к предстоящему зимнему периоду. Согласно утвержденному графику, 16 июня в городе подача электричества будет приостановлена в дома, расположенные в четырех районах. В списке плановых отключений: Тракторозаводский, Дзержинский, Краснооктябрьский и Кировский районы.

Тракторозаводский район останется без света в 9.00. Возобновится подача электричества в 17.00. В зоне отключения следующие адреса: