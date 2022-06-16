Четыре района Волгограда 16 июня частично останутся без света

В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к предстоящему зимнему периоду. Согласно утвержденному графику, 16 июня в городе подача электричества будет приостановлена в дома, расположенные в четырех районах. В списке плановых отключений: Тракторозаводский, Дзержинский, Краснооктябрьский и Кировский районы.
Тракторозаводский район останется без света в 9.00. Возобновится подача электричества в 17.00. В зоне отключения следующие адреса:
- ул. Боткина 43-77, 50-86,
- ул. Метростроевская 46-58,
- переулок Ногина 34/1, 34,
- переулок Бакунина 23, 23а.
Краснооктябрьский район – отключения запланированы с 9.00 до 17.00:
- ул. Руднева 51-59, 61а, 61, 63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84,
- ул. Аэрофлотская 69-75, 72-78,
- ул. Титова 70, 76, 77, 77д, 79, 81.
Дзержинский район: света не будет с 14.00 до 23.00 по единственному адресу – улица Игарска.
Кировский район
– с 14.00 до 23.00:
- ул. Абганеровская 1-25,
- ул. Лесопильная 1-23, 2-26,
- ул. Алычевая 48,
- ул. Лавровая 25.
– с 09.00 до 17.00:
- ул. Генерала Апанасенко 1-11, 2-12, 5-27, 4-18,
- ул. Красных партизан 1-23, 2-26,
- ул. Кленовая 2-18,
- переулок Кленовый 3а-5а, 2а-8.