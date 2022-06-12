Общество

«Как раньше уже не будет»: волгоградский врач ответила на 6 вопросов о послеродовой депрессии

Общество 12.06.2022 22:14
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12.06.2022 22:14


Бывает, что женщины после родов начинают замыкаться в себе, у них пропадает вкус к жизни и начинается «черная» полоса. Они часто нервничают без повода, плачут и пытаются отгородиться от близких. 

Главный внештатный специалист психиатр комитета здравоохранения Волгоградской области, главврач областной психиатрической больницы № 2 — Инна Замятина — ответила на 6 важных вопросов о послеродовой депрессии и рассказала читателям ИА «Высота 102», когда стоит бить тревогу.  

Послеродовая депрессия — что это?


По словам завкафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ Инны Замятиной, послеродовая депрессия является довольно серьезным психическим расстройством. Заболевание начинает проявляться в период от недели до месяца после родов. 

— Это продолжительное состояние. Без должного лечения послеродовая депрессия может длиться год и больше, существенно осложняя жизнь женщины, — считает специалист. — Если вы стали замечать за собой крайнюю печаль, вам стало не хватать энергии, вы ощущаете беспокойство, часто плачете и раздражаетесь по пустякам, у вас меняется режим сна или питания, появляются тревожность и панические атаки, вы хронически устаете, то вам необходимо обратиться к специалисту. При тяжелом течении послеродовой депрессии могут появляться и суицидальные мысли.

Врач уверена, что такое состояние не пройдет само по себе. Лишь оперативно начатое лечение приведет к скорейшему выздоровлению пациентки.

Как часто она появляется?

Согласно официальной статистике от 10 до 15% матерей сталкиваются с серьезными психологическими нарушениями, возникающими после родов. Некоторые источники склонны указывать другие данные — от 20% до 40%.

Чем опасно такое состояние? 

Молодой маме течение болезни, уточняет медик, не позволит установить полноценный эмоциональный контакт со своим ребенком. Женщина намного меньше уделяет времени своему супругу. 

— Женщина больше не ощущает себя хорошей женой и матерью, начинает испытывать чувство вины. У нее может проявиться особый стиль поведения. Часто пациентки с такой проблемой разрушают себя алкоголем или наркотиками. В тяжелых случаях некоторые могут решиться даже на убийство себя или ребенка.

Почему у одних женщин она проявляется, а у других ее нет?


Как утверждает кандидат медицинских наук Инна Замятина,  какой-то одной причины развития послеродовой депрессии учеными пока не выявлено. Все строго индивидуально.  

— Здесь играют роль особенности личности и характера женщины. Уверенным в себе мамам легче, чем тревожным. Тревожной женщине может показаться, что «как раньше уже не будет» и «свобода закончилась». От этого она впадет в отчаяние, — отмечает специалист. — Еще один момент — снижение эстрогена. Количество вырабатываемого эстрогена (женского полового гормона) при беременности увеличивается в разы. После рождения ребенка эстроген резко снижается. Изменения гормонального фона приводят к нарушению здоровой работы психики.

Также женщине может не хватать нейромедиаторов, таких как серотонина, норадреналина и дофамина. Ведь именно от них зависит наше настроение и способность обучаться. Дефицит витамина В12, утверждает врач, тоже накладывает свой отпечаток.  

— Тяжелые роды, сопутствующие соматические заболевания, проблемы со здоровьем, отсутствие поддержки со стороны близких на пике психоэмоциональных нагрузок, связанных с рождением ребенка — все это тоже факторы риска, — рассказывает Инна Замятина. 

Психиатр подчеркивает, что маме новорожденного нужны колоссальные силы на ребенка, а чтобы они появлялись, ей необходимо отдыхать самой. Зачастую женщину в состоянии депрессии начинает «поедать» изнутри чувство вины не перед малышом за то, что ей начинает казаться, что она не в состоянии оказывать ему полноценное внимание и должный уход.

— Если вы хотите поддержать недавно родившую женщину —помогайте ей по хозяйству, — советует доктор. — Прежде всего хочу, чтобы меня услышали бабушки и мужья.  

В какой момент необходима помощь специалиста? 


Замкнутость, частые слезы, дистанцирование от членов семьи — все это признаки надвигающейся опасности, считает врач. Но самый тревожный сигнал, который требует обращения к психологу или психиатру — это навязчивые мысли о нанесении увечий себе или ребенку.

— В такой ситуации самое главное вовремя обращаться к специалисту. Чем раньше врач-психиатр проведет диагностику, назначит грамотную терапию антидепрессантами, тем быстрее ситуация измениться в лучшую сторону, — делится кандидат медицинских наук.

Что нужно делать молодой маме, чтобы избежать послеродовой депрессии? 

Чтобы избежать послеродовой депрессии достаточно просто не забывать о себе. Доктор советует окружить себя красивыми вещами, читать и смотреть только позитивные новости, наслаждаться музыкой, чаще гулять в утренние и дневные часы, регулярно проветривать квартиру, добавить в комнату больше воздуха и света.  

— Обязательно молодой мамочке нужно найти союзника. Того человека, с которым можно выговориться, от кого исходит поддержка, — рассказывает Инна Замятина. — Не стоит нагружать себя всевозможными делами. На время об уборке и работе можно забыть. 

Самое главное, уверена специалист, это ребенок. А для малыша нет ничего важнее, чем счастливая и довольная рядом мама. 

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