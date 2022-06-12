В центре Волгограда 130 волонтеров пронесли флаг России

От стелы защитникам красного Царицына и Сталинграда на площади Павших борцов стартовал флешмоб «Флаг России». Как сообщает с места событий корреспондент ИА «Высота 102», колонна с российским триколором направилась к сцене на верхней террасе Центральной набережной.





— Первый раз принимаю участие в таком масштабном событии. Было очень волнительно, но все прошло хорошо, — поделился своими впечатлениями с журналистом информагентства волонтер Дмитрий Киреев.

По словам представителя городского комитета молодежной политики туризма Александра Вдовенкова, 130 волонтеров пронесли 60-метровый флаг по значимым для нескольких поколений волгоградцев местам. Подобные флешмобы проводятся ежегодно.





— Радостно смотреть на такие мероприятия — все молодые, задорные, просто красота. Очень впечатляют подобные масштабные акции. Хочу поздравить всех россиян с таким важным праздником! — не смогла сдержать эмоций местная жительница Лилия Попова.





Российский символ независимости доверили нести студентам и школьникам. Еще один вынос флага состоится сегодня в ЦПКиО.

— Акция стартует в 18.00 от колеса обозрения. Около сотни человек пронесут российский флаг до стадиона «Волгоград Арена». Впереди колонны будет следовать автомобиль — оттуда зазвучит гимн России. Зажжем файеры, — поделился планами гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин.

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