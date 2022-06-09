Флейтистка из Волгограда победила на международном конкурсе

Общество 09.06.2022 11:38
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09.06.2022 11:38
Мария Козлова из Волгограда выиграла на XI Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей им. Ю.Н. Должикова.
Как сообщили в пресс-службе конкурса, воспитанница детской музыкальной № 1 проходила по классу флейты. Призовое место Марии Козловой принесло художественное исполнение классики.
XI Конкурс-фестиваль молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова прошел в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По традиции конкурс завершился грандиозным концертом с участием всех победителей творческого состязания и сводного духового оркестра.
Фото: пресс-службы Международного конкурса-фестиваля исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова
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