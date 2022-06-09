В Волгограде есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей









Топ самых высокооплачиваемых вакансий в июне в Волгограде возглавил универсальный сотрудник, который берет на себя всю работу с персоналом. Специалисту HR Generalist, по данным исследования SuperJob, готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Основные требования - опыт работы от 3 лет, высшее образование, полная занятость в офисе, который находится в центре Волгограда. Кандидату предлагают белую зарплату (оклад + KPI), а в качестве бонуса ДМС в лучших клиниках Волгограда.

100 тысяч рублей в месяц готовы платить и главному агроному. Такой специалист требуется в Городищенском районе Волгоградской области, в хуторе Грачи. Здесь необходимо заниматься выращиванием овощей в открытом грунте. Для этого необходимо высшее образование и опыт работы от 3 лет.

Зарплату от 60 тысяч рублей обещают в Волгограде консультанту «1С». Чуть меньше - от 55 до 60 тысяч рублей - готовы платить менеджеру собственного производства в Дзержинском районе Волгограда. От кандидата требуется специальное образование и опыт работы от 3 лет. Ему предстоит отвечать за работу пекарни и магазинов.

Замыкает топ высокооплачиваемых вакансий юрист с зарплатой от 55 тысяч рублей. Его ищет крупный сельхозтоваропроизводитель, осуществляющий деятельность в нескольких регионах России. Офис компании расположен в Дзержинском районе Волгограда.

Всего в ходе исследования были проанализированы 112 000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.



