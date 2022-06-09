Больницу Фишера № 1 в Волжском возглавил Константин Позднышев

В Волжском Волгоградской области назначен новый главврач больницы № 1 имени Фишера. Как сообщает ИА «Высота 102», пост занял, ранее возглавлявший больницу № 5, Константин Позднышев.

Общий медицинский стаж в здравоохранении у нового руководителя волжской больницы составляет 20 лет. С 2016 по 2017 год медик возглавлял Среднеахтубинскую ЦРБ. Затем с апреля 2017-го по настоящее время — руководил больницей № 5.

Выпускник ВолГМУ 2002 года продолжил совершенствоваться в профессии. Прошел курсы переподготовки в медакадемии по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Позже повышал квалификацию в ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова».

В больнице № 5 Позднышев в период пандемии COVID-19 проявил себя как эффективный руководитель. Медик сумел организовать работу крупнейшего в Волгоградском регионе ковидного госпиталя.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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