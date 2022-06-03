Константин Позднышев возглавит в Волжском больницу № 1 имени Фишера

В Волжском Волгоградской области рекомендован к назначению на должность главврача больницы № 1 имени Фишера Константин Позднышев. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее медик возглавлял больницу № 5.

Решение принято на заседании экспертного совета по вопросам кадровой политики при облздраве. Константин Позднышев — выпускник ВолГМУ. В 2002 году окончил вуз по специальности «лечебное дело», через год — интернатуру по специальности «хирургия».

Прошел переподготовку в медуниверситете по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Также повышал квалификацию в ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова».

С апреля 2017-го и по настоящее время Позднышев возглавляет больницу № 5. В период распространения COVID-19 врач проявил себя как эффективный руководитель. Медик сумел организовать функционирование крупнейшего в Волгоградской области ковидного госпиталя.

Ранее информагентство сообщало, что пост главврача волжской больницы покинул Роман Морозов.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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