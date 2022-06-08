В Волгограде 12 июня в центре города организуют пешеходные зоны

В Волгограде на время проведения массовых мероприятий по случаю Дня России 12 июня несколько улиц в Центральном районе будут закрыты для транспорта. По сведениям мэрии, пешеходный режим в центре города будет действовать с 07.00 до 22.00 в воскресенье.

– Пешеходный режим вводится на автомобильной дороге улицы Чуйкова в границах от переулка Воровского до улицы Володарского, – предупредили волгоградцев и гостей города в администрации. – Также с 07.00 до 14.00 движение транспорта буде перекрыто на проездах и на парковочных площадках, прилегающих к музею в пойме реки Царицы.

Напомним, что территория около интерактивного музея «Россия – моя История» 12 июня станет основной праздничной площадкой. О самых интересных мероприятия предстоящего праздничного дня ИА «Высота 102» сообщало в отдельном материале.