Общество

Ремонт на теплосетях в Советском районе Волгограда «споткнулся» о газовую трубу

Общество 08.06.2022 17:55
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08.06.2022 17:55


Аварийные бригады «Концессий водоснабжения» устраняют порыв на трубопроводе по улице Платонова в волгоградском поселке Горная поляна. Как сообщили ИА «Высота 102» в в пресс-службе компании, завершение работ планируется уже сегодня. 

– «Концессии водоснабжения» принимают меры по устранению нарушения: рядом проходит газопровод, что затрудняет процесс проведения ремонтных работ. В настоящее время проводится согласование с газовой службой. По окончании согласования бригада ремонтников приступит к земляным работам, – пояснили в компании. 

В компании подчеркнули, что приостановки подачи ресурса не было, водоснабжение потребителей осуществляется в прежнем режиме.

Фото из архива "Высота 102"

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