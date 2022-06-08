Ремонт на теплосетях в Советском районе Волгограда «споткнулся» о газовую трубу





Аварийные бригады «Концессий водоснабжения» устраняют порыв на трубопроводе по улице Платонова в волгоградском поселке Горная поляна. Как сообщили ИА «Высота 102» в в пресс-службе компании, завершение работ планируется уже сегодня.

– «Концессии водоснабжения» принимают меры по устранению нарушения: рядом проходит газопровод, что затрудняет процесс проведения ремонтных работ. В настоящее время проводится согласование с газовой службой. По окончании согласования бригада ремонтников приступит к земляным работам, – пояснили в компании.

В компании подчеркнули, что приостановки подачи ресурса не было, водоснабжение потребителей осуществляется в прежнем режиме.

Фото из архива "Высота 102"