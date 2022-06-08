Мэрия Волгограда готовит площадки для патриотических линеек в школах

В Волгограде, как и по всей стране, с 1 сентября обязательными станут общешкольные линейки, на которых дети будут поднимать флаг и петь гимн России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию электронных площадок, городская администрация уже объявила торги по отбору компаний, которые приведут в порядок убитые площадки на школьных территориях, а также изготовят флаги.

Так, благодаря нововведениям, в Волгограде наконец обновят территории средней школы №88 в Тракторозаводском районе и гимназии №7 в Красноармейском. Стартовая сумма торгов в обоих случаях составляет 1 052 631,58 рублей. За эти деньги (или меньшую сумму) подрядная компания должна выровнять и обустроить площадки для проведения линеек и других торжественных мероприятий.

Одновременно мэрия ищет подрядчика, который за 52148 рублей изготовит и доставит четыре флага размером 90 на 135 сантиметров, и еще пять небольших флажков размером всего 12 на 18 сантиметров.

Напомним, что идея патриотических линеек в школах принадлежит Министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Волгоградские педагоги, да и подавляющее большинство жителей региона, поддержали нововведение.

– Традиция подъема флага и исполнения гимна с 1 сентября будет внедрена во всех школах страны, – ранее сообщали в региональном комитете образования. – Педагогические коллективы школ Волгоградской области поддержали эту инициативу.

Предположительно, с торжественных построений будет начинаться каждый понедельник волгоградских школьников.