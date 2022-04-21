Общество

В школах Волгоградской области вводят линейки с поднятием флага и гимном

Общество 21.04.2022 09:57
21.04.2022 09:57


В Волгоградской области педагогические коллективы общеобразовательных учреждений поддержали инициативу Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, и  уже со следующей недели в некоторых  школах региона начнут внедрять проведение еженедельных линеек с поднятием флага. Как сообщили информагентству ИА «Высота 102» в профильном комитете администрации региона, на линейках учащиеся в том числе будут исполнять Гимн России. 

 Традиция подъема флага и исполнения гимна с 1 сентября будет внедрена во всех школах страны – с такой инициативой выступил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов,  уточнили в региональном комитете образования.  Педагогические коллективы школ Волгоградской области поддержали эту инициативу – в понедельник, 25 апреля, торжественные линейки, на которых под гимн страны будет поднят флаг России, пройдут в нескольких учреждениях.  

В школе №55 «Долина знаний» в Волгограде и в Усть-Бузулукской школе Алексеевского района накануне такие мероприятия уже состоялись. 

 С начала нового учебного года линейки будут проводиться еженедельно по понедельникам во всех школах региона,  сообщают чиновники, добавляя, что во многих школах эта церемония проводилась регулярно, а Волгоградская область давно является центром патриотического воспитания.  Сохранение исторической правды и укрепление традиций входит в число приоритетных направлений образовательной политики.

Редакция информагентства в телеграм-канале проводит опрос, нужны ли патриотические линейки в школах. Присоединяйтесь к голосованию. Результаты мы опубликуем в ленте новостей. 

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