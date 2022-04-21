В Волгоградской области педагогические коллективы общеобразовательных учреждений поддержали инициативу Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, и уже со следующей недели в некоторых школах региона начнут внедрять проведение еженедельных линеек с поднятием флага. Как сообщили информагентству ИА «Высота 102» в профильном комитете администрации региона, на линейках учащиеся в том числе будут исполнять Гимн России.

– Традиция подъема флага и исполнения гимна с 1 сентября будет внедрена во всех школах страны – с такой инициативой выступил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, – уточнили в региональном комитете образования. – Педагогические коллективы школ Волгоградской области поддержали эту инициативу – в понедельник, 25 апреля, торжественные линейки, на которых под гимн страны будет поднят флаг России, пройдут в нескольких учреждениях.

В школе №55 «Долина знаний» в Волгограде и в Усть-Бузулукской школе Алексеевского района накануне такие мероприятия уже состоялись.

– С начала нового учебного года линейки будут проводиться еженедельно по понедельникам во всех школах региона, – сообщают чиновники, добавляя, что во многих школах эта церемония проводилась регулярно, а Волгоградская область давно является центром патриотического воспитания. – Сохранение исторической правды и укрепление традиций входит в число приоритетных направлений образовательной политики.

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