В Госдуме заговорили о новом образовании в России, основанном на старой школе

Уже 27 июня на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ депутаты планируют обсудить возможный переход к новой – российской – системе образования, основанной на лучших традициях предыдущих лет. Как сообщает ИА "Высота 102" об этом стало известно сегодня, 7 июня, по итогам очередного заседания.

Во вторник Госдуме на пленарном заседании обсуждался вопрос необходимости самого широкого обсуждения реформы российского образования на фоне выхода из Болонского процесса. Поднял его первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. Поддержал дискуссию спикер ГД Вячеслав Володин.

– Встречался с Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Он считает, что нужно отказаться от всего, что неэффективно, и создать свою, российскую, новую систему, которая бы базировалась на лучших достижениях предыдущих периодов и исключила то, что неэффективно, — сказал Вячеслав Володин.

Первому заместителю председателя ГД Ивану Мельникову, а также председателю профильного комитета Сергею Кабышеву поручено проработать вопрос организации обсуждения в ГД данного вопроса.

– Если вы не будете возражать, мы могли бы провести до завершения весенней сессии парламентские слушания по этому вопросу 27 июня в 11 часов, — подчеркнул Володин.

В слушаниях примет участие Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий.

Напомним, ранее в Госдуме депутаты рекомендовали включить в проект закона о новом массовом детском движении нормы о привлечении детей и молодежи к общественно-полезному труду.