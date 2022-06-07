Через Волгоград запускают двухэтажный поезд до моря

Общество 07.06.2022 11:40
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07.06.2022 11:40
Первый двухэтажный поезд Самара – Имеретинский курорт начнёт курсировать через Саратовскую и Волгоградскую области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороги, новый поезд №569/570 сообщением Самара – Имеретинский Курорт отправится из Самары 17 июня, из Имеретинского Курорта – 19 июня. Поехать в путешествие на юг из Саратова и Волгограда на новом двухэтажном поезде можно будет с 18 июня.
Поезд будет курсировать один раз в пять дней, отправляясь из Самары в 16:35, со станции Имеретинский Курорт – в 18:56. В пути следования предусмотрены остановки на пяти станциях Приволжской железной дороги в Саратовской и Волгоградской областях: Сенная, Саратов-1, Петров Вал, Волгоград-1, Котельниково.
В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны, вагон СВ. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик». В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.
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