



Музей-заповедник «Сталинградская битва» вошел в десятку самых посещаемых музеев России. Как сообщает ИА «Высота 102», рейтинг посещаемости за 2021 год составило международное издание об искусстве The Art Newspaper Russia.

Так, за год музей-заповедник посетили более 2 миллионов человек. С этим результатом волгоградский музей занял в рейтинге 6 место, обогнав Эрмитаж (1,6 млн человек) и Третьяковскую галерею (1,5 млн человек). За год комплекс собрал на 26% посетителей больше, чем за 2020 год.

Лидером рейтинга стал «Петергоф» из Санкт-Петербурга с результатом 3,3 млн посетителей. Серебро получил музей-заповедник из Казани «Казанский Кремль». Он набрал чуть более 3 млн посетителей. Тройку лидеров замкнул питерский музей-заповедник «Исаакиевский собор» с 2,5 млн человек.

Составители рейтинга опирались на данные информационной системы «Статистика» Министерства культуры РФ. Данные предоставляют более 100 музеев от Владивостока до Калининграда.