Волгоградских ветеранов ВОВ бесплатно будет катать на такси «Яндекс»





В Волгограде заработает бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, с июня и до конца 2022 года ветераны из Волгограда и Волжского смогут бесплатно воспользоваться услугами сервиса «Яндекс. Такси».

На безвозмездную услугу смогут рассчитывать ветераны ВОВ, инвалиды, военнослужащие последнего военного призыва и работники ПВО времен ВОВ. Вместе с ними бесплатно смогут проехать и сопровождающие. Лимит стоимости поездок на полгода будет составлять 3 тысячи рублей.

— Заказать машину на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону центра социального обслуживания населения по месту жительства, – пояснили информагентству в областной администрации. – На мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.

В администрации также напомнили, что в Волгоградской области работает служба социального такси для пожилых и инвалидов. Бесплатно передвигаться им разрешено до социально значимых объектов.