В Волгоградской области выявлены зараженные крымской лихорадкой клещи









Пятьсот человек обратились с начала сезона активности клещей в медицинские организации региона в связи с укусами этих насекомых. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, этот показатель не превышает среднемноголетние значения.





Случаи заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза среди населения области не зарегистрированы, пояснили в ведомстве. Однако снятые с человека клещи оказались не такими безобидными.





Так, по данным результатов лабораторных исследований клещей инфицированность вирусом Крымской-Конго геморрагической лихорадки составила около 2,2%, КУ-лихорадки – 16,6%, туляремии – 19,4%.