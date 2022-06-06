В Волгоградской области выявлены зараженные крымской лихорадкой клещи

Общество 06.06.2022 07:37
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06.06.2022 07:37
Пятьсот человек обратились с начала сезона активности клещей в медицинские организации региона в связи с укусами этих насекомых. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, этот показатель не превышает среднемноголетние значения.
Случаи заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза среди населения области не зарегистрированы, пояснили в ведомстве. Однако снятые с человека клещи оказались не такими безобидными.
Так, по данным результатов лабораторных исследований клещей инфицированность вирусом Крымской-Конго геморрагической лихорадки составила около 2,2%, КУ-лихорадки – 16,6%, туляремии – 19,4%.
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