Общество

В Волгограде отметили 65-ю годовщину больницы №4

Общество 03.06.2022 19:36
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03.06.2022 19:36


В Волгограде отпраздновали 65-ю годовщину клинической больницы №4. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, сотрудники медучреждения приняли поздравления в театральном зале Дворца культуры  в Тракторозаводском районн. 

С поздравительной речью перед собравшимися выступил вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин. 

- Профессия врача требует от человека уникальных качеств: терпения, милосердия, высокого профессионализма. Всем этим качествам отвечают специалисты больницы №4. Поэтому тысячи пациентов больницы вспоминают о вас с благодарностью, - отметил Евгений Харичкин.

Вице-губернатор также поблагодарил сотрудников больницы за огромный вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией и передал коллективу ГУЗ КБ № 4 почетную грамоту Губернатора Волгоградской области. 

Помимо этого, врачи были отмечены ведомственными наградами Министерства здравоохранения, нагрудными почетными грамотами Минздрава России, Волгоградской городской Думы, администрации Волгограда, Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения, Территориального фонда обязательного медицинского страхования и комитета здравоохранения Волгоградской области.

В числе почетных гостей приняли участие в торжественном мероприятии: депутаты Волгоградской областной Думы Наталья Семенова и Владимир Ефимов; депутат Государственной Думы Алексей Волоцков; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Фото комитет здравоохранения Волгоградской области

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