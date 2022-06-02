Ветераны поддержали предложенный Бочаровым проект центра «Юный ястреб»

В Волгоградской области сегодня, 2 июня, представители ветеранских организаций, приглашенные на встречу с губернатором Андреем Бочаровым, своими глазами увидели, как за последние годы изменился расположенный в Среднеахтубинском районе авиаклуб. Участникам экскурсии показали командно-диспетчерский пункт, общежитие с медпунктом, музей авиации, стоянку для самолетов.

По итогам встречи с Андреем Бочаровым ветераны поддержали проект дальнейшего развития территории. В будущем здесь появится развитая инфраструктура с мототрассами, картингом, тренировочными площадками, бассейном и др. Кроме того, рассматривается вопрос создания на этой базе регионального Центра казачества.





Буквально на днях – в конце мая – на территории авикалуба, который, напомним, в 2014 году мог быть продан, ввели в эксплуатацию здания пожарной части и технического центра, двухэтажный корпус для размещения личного состава. В ближайшем будущем на территории клуба запланировано создание «умной» спортивной площадки с доступом к интернету. В стадии проектирования — закрытый тир с административными помещениями, бассейн с тренажерным залом.

— Задача стоит амбициозная — создать современный многопрофильный, многофункциональный региональный центр по обучению и патриотическому воспитанию «Юный ястреб», аналогов которому в России нет, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров. — Будем продолжать вместе работать. И мне бы хотелось, чтобы при вашей поддержке этот проект вошел в программу 80-летия Победы в Сталинградской битве, реализация которой будет продолжена и после основных мероприятий.





Осмотрев уже созданную инфраструктуру, представители ветеранских организаций внимательно изучили и проект регионального центра военно-патриотического воспитания молодежи. По задумке авторов, в Среднеахтубинском районе разместятся: крытые спортивные площадки, трассы для мотокросса и картинга, площадки для конных состязаний, стрелковые полигоны, веревочный парк, полосы препятствий и многое другое. Одним словом, на территории центра «Юный ястреб» будет создана вся необходимая для физического и патриотического развития молодежи инфраструктура. Увиденное, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», участники экскурсии оценили с большим воодушевлением.

– То, что делается, и что запланировано — это очень важная, очень хорошая работа, — сказал председатель Волгоградского областного общественного движения «Комитет защиты ветеранов военной службы и других силовых структур» Владимир Дубачев. — Молодежь должна интересоваться этим, нужно возродить в подрастающем поколении желание летать, заниматься работой патриотической направленности.