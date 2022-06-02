В Волгограде стартовали работы по благоустройству территории между поймой реки Царица и пешеходным мостом, ведущим к речпорту в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, работы начались с восстановления дороги на Нулевой продольной магистрали. Сейчас на проезжей части уже ведется демонтаж полотна.

– После снятия изношенного покрытия и укрепления основания на проезде будет уложено новое двухслойное полотно из щебеночно-мастичного асфальтобетона общей протяженностью 440 метров. Также вдоль проезжей части исполнитель обустроит тротуары, дополнительно удлинив их на 20 метров, – пояснили информагентству в мэрии.

В скором времени работы начнутся на прилегающей к проезду территории. Из-за сложного рельефа реконструкция планируется в несколько этапов.

В ходе работ подрядчиком будет восстановлено и несколько лестничных маршей из гранита, обустройство парковочных мест вдоль рокадной дороги, монтаж линии освещения и создания мини-зон для отдыха. Особое внимания уделят озеленению территории – на площади 6 тысяч квадратных метров уложат газон и высадят около 80 саженцев черемухи.

По окончанию благоустройства на месте появится современный парк с полноценной инфраструктурой.