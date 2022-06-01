В Волгограде начался сезон мошкары. Накануне горожане ощутили на себе первые атаки злобных насекомых. Что ждать от надоедливого и кровожадного гнуса в этом сезоне, а также о том, когда мошкара оставит волгоградцев в покое, ИА «Высота 102» рассказал главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев.

— В этом году паводок оказался ниже среднего. Территория затопленных участков небольшая. Соответственно популяция гнуса будет чуть ниже средних показателей, — рассказал специалист информагентству.

Как уточняет Сергей Яковлев, продолжительность жизни и активность мошкары будут зависеть от погоды. Еще один немаловажный фактор — скорость и направление ветра. Чем сильнее порывы от поймы к городу, тем больше мошки.

— Если будет сохраняться жаркая сухая погода, ручьи быстрее пересохнут, следовательно, и вылет мошки будет небольшим. Если зарядят дожди и установится довольно прохладная погода, то, соответственно, и количество кровососущих насекомых увеличится.

По прогнозам специалиста, если обычно волгоградцы вынуждены терпеть бесцеремонных насекомых примерно 3-4 недели, то в этом году есть вероятность, что мошка продержится всего 2-2,5 недели.

— Влияет ли как-то география на количество насекомых? Чем ближе к Астрахани, тем мошки больше. В Волгоградской области, если можно так сказать, просто мелочь по сравнению с ближайшими соседями.

Активность кровососущих никак не зависит от времени вылета и погоды, утверждает Яковлев. Гнус на протяжении всего периода ведет себя достаточно агрессивно.

— У мошки, как и у комаров, кровь пьют только самки. Это для них жизненная необходимость, чтобы оставить потомство, — заключает специалист.

Самым эффективным средством от надоедливых насекомых считается нанесение на кожу гвоздичного или ванильного масел. Репелленты от комаров в отношении мошки в плане защиты существенно проигрывают.

В прошлом году пик вылета мошки пришелся на середину июня. В Волгограде для борьбы с гнусом применили нестандартные методы.

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