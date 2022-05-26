На западе Волгограда с 27 мая изменят маршруты трамваев

В Дзержинском районе Волгограда временно изменят границы движения трамваев из-за ремонта на переезде на перекрестке улиц Ангарской и Рокоссовского. Как сообщает ИА «Высота 102», по одному из маршрутов движение полностью приостановят.

— С 20.30 27 мая до 05.00 28 мая и с 20.30 28 мая до 05.00 29 мая временно изменяются границы движения трамвайных маршрутов, — сообщает информагентство со ссылкой на официальный телеграм-канал мэрии Волгограда.

Публикуем список измененных маршрутов:

маршрут № 1 будет работать в границах остановки «Мончегорская» и остановки «Детский центр»

маршрут № 3 запустят от остановки «Обувная фабрика» до остановки «Улица Ким»

движение по маршруту № 4 будет осуществляться от остановки «Обувная фабрика» до остановки «Детский центр»

вагоны трамвая по маршрутам № 5 и № 10 будут двигаться в границах остановок «36 школа» — «Жилгородок»

Как уточняют в официальном канале администрации Волгограда, движение по трамвайному маршруту № 2 в вышеуказанный период приостановят.

— Приостановка движения запланирована на вечернее и ночное время для минимизации неудобств пассажирам, — сообщается в официальном заявлении.

На пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского проводится замена рельсошпальной решетки на трамвайном переезде. Рабочие намерены восстановить асфальтовое покрытие межрельсового пространства вровень с дорогой.