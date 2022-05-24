С 6424,98 рублей до 6964,68 рублей увеличился в Волгограде размер компенсации за погребение. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение было принято депутатами Волгоградской городской думы на прошедшем 24 мая заседании.

– Депутаты внесли изменения в действующее решение «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и требований к их качеству». Речь идет о компенсационных выплатах, которые ежегодно увеличиваются на коэффициент индексации, – сообщили информационному агентству в пресс-службе городской думы. – Согласно принятому сегодня решению, стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых за счет средств федерального бюджета, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, определена в размере 6964,68 рублей. Такая сумма предусмотрена для родственников умершего или его представителей в качестве частичной компенсации за погребение. В настоящее время эта выплата составляет 6424,98 рублей.

В гордуме добавляют, что социальное пособие на погребение и возмещение специализированной службе за счет средств регионального бюджета сейчас установлено в сумме 6500 рублей. На основании постановления губернатора Волгоградской области об индексации в 2022 году социального пособия на погребение, данная выплата составит 7046 рублей.

Последний перерасчет Волгоградская городская дума утверждала в июне 2021 года.