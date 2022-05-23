Полпред президента РФ в ЮФО Устинов прибыл в Волгоград с визитом

В Волгограде сегодня, 23 мая, читатели ИА "Высота 102" обратили внимание на изобилие нарядов ДПС на главных улицах города. По сообщению горожан, на проспекте Жукова и улице Исторической, ведущих в сторону аэропорта, представители ГИБДД несут дежурство через каждые сто метров. Как стало известно редакции информационного агентства, так в городе-герое встречают сегодня полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова.

Известно, что Владимир Устинов прибыл в Волгоград с официальным визитом. Сегодня в торжественной обстановке полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе будет вручать государственную награду многодетной семье из Волгоградской области.

Напомним, что 1 июня 2021 года семья Кобловых по случаю Дня защиты детей общалась с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи из Волгограда. Под конец непродолжительной беседы мать восьмерых детей Ольга Коблова пригласила главу государству отведать ухи. Женщина обещала приготовить блюдо лично из рыбы, выловленной на волжских берегах.