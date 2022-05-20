Путин наградил волгоградских врачей медалями Луки Крымского

Общество 20.05.2022 16:04
0
20.05.2022 16:04
Семь волгоградских врачей получили государственные награды за высокий профессионализм и заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. В 23-страничном документе есть не только врачи из Волгограда.
Так, Медалью Луки Крымского удостоены заместитель главного врача ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» Игорь Брамник, заместитель главного врача ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3» Ирина Короткова, главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3» Елена Левшина, заместитель главного врача ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15» Елена Яшина, заведующий отделением ГУЗ «Клиническая больница №5» Алексей Ханов, врач ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15» Людмила Преображенская и Мухамад Садиков - врач ГУЗ «Клиническая больница №5».
Медаль Луки Крымского учреждена 19 июня 2020 года указом президента Российской Федерации. Ей награждаются медицинские работники и фармацевты за высокий профессионализм, квалифицированное оказание врачебной помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами и научную деятельность. Эта госнаграда вручается за проявление самоотверженности в лечении пациентов в экстремальных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.
Реклама
Травматолог из Волгограда рассказал, как пережить с детьми летние каникулы без увечий20.05.2022 22:10
Общество 20.05.2022 22:10
Поисковики из Новгородской области установили личность солдата из Сталинграда20.05.2022 21:11
Общество 20.05.2022 21:11
В Волгограде водитель снес дорожный знак и надеялся уйти по-английски20.05.2022 20:33
Общество 20.05.2022 20:33
«Благодарю за каждую минуту, что провела с ним»: в Волгограде скончался известный художник Александр Татаренко20.05.2022 20:09
Общество 20.05.2022 20:09
В Волгограде из-за марафона на 2 дня перекроют Нулевую Продольную20.05.2022 17:44
Общество 20.05.2022 17:44
«Инцидент мог привести к гибели людей»: в Волгограде проверили готовность к авариям на очистных20.05.2022 17:06
Общество 20.05.2022 17:06
На Волгоград обрушились обещанные МЧС гроза и шквалистый ветер20.05.2022 15:51
Общество 20.05.2022 15:51
Администрацию Волгограда заставили вывезти горы мусора с улицы Хользунова20.05.2022 15:46
Общество 20.05.2022 15:46
В Волгограде чиновники отказались увеличивать количество автобусов дачного маршрута №10320.05.2022 13:29
Общество 20.05.2022 13:29
В оценке экологического здоровья Волги приняли участие волонтёры Сбера20.05.2022 13:18
Общество 20.05.2022 13:18
Бренды Sinsay, Reserved и Mohito возвращаются в торговые центры Волгограда20.05.2022 13:14
Общество 20.05.2022 13:14
Комиссию за вывоз мусора взвалили на жителей Волгоградской области20.05.2022 13:00
Общество 20.05.2022 13:00
Банк «Открытие»: при выборе новой машины ее цвет для россиян малозначим20.05.2022 10:34
Общество 20.05.2022 10:34
В Волгограде из-за ливня троллейбусу № 15а отрезали путь на Семь ветров20.05.2022 10:24
Общество 20.05.2022 10:24
Все по плану: майский ливень в Волгограде обернулся протечками и потопами20.05.2022 09:36
Общество 20.05.2022 09:36
Реклама