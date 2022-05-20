Общество

Путин наградил волгоградских врачей медалями Луки Крымского

Общество 20.05.2022 16:04
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20.05.2022 16:04



Семь волгоградских врачей получили государственные награды за высокий профессионализм и заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. В 23-страничном документе есть не только врачи из Волгограда.
Так, Медалью Луки Крымского удостоены заместитель главного врача ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» Игорь Брамник, заместитель главного врача ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3» Ирина Короткова,  главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3» Елена Левшина,  заместитель главного врача ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15» Елена Яшина, заведующий отделением ГУЗ «Клиническая больница №5» Алексей Ханов, врач ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15» Людмила Преображенская и Мухамад Садиков - врач ГУЗ «Клиническая больница №5».
Медаль Луки Крымского учреждена 19 июня 2020 года указом президента Российской Федерации. Ей награждаются медицинские работники и фармацевты за высокий профессионализм, квалифицированное оказание врачебной помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами и научную деятельность. Эта госнаграда вручается за проявление самоотверженности в лечении пациентов в экстремальных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

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